OM : enfer et contre tous

La qualification, c’est tout ce qu'on retiendra sportivement de la prestation de l’OM ce jeudi en huitièmes de finale de la Ligue Europa face à Villarreal (3-1). Malgré cette performance proche du catastrophique, les Marseillais ont su trouver les ressources mentales pour aller à l'encontre du scénario dans lequel tout le monde les voyait craquer.

Immonde, horrible, apeuré, paniqué… L’OM version Jean-Louis Gasset a montré son pire visage ce jeudi à Vila-real, lors de sa défaite en huitièmes de finale retour de Ligue Europa (3-1). Après avoir massacré le Sous-Marin jaune la semaine dernière au Vélodrome (4-0), les Phocéens ont bien failli se poser en victime d’un nouveau scénario traumatisant pour le football français. « Je suis passé par tous les états et à 3-0, comme beaucoup de gens, j’ai pensé au pire. On a attendu la fin pour clore les débats » , a même concédé le coach marseillais en conférence de presse après le revers. Malgré la pression en fin de partie, les Marseillais ont finalement su sécuriser la qualification, grâce à un pion de Jonathan Clauss dans le temps additionnel, tandis que tout le monde s’attendait au pire et à un but espagnol.

PEA sur la ville

Ce scénario catastrophe, qui rappelait celui du Paris Saint-Germain face à Barcelone en 2017, n’est jamais arrivé parce que la défense de l’OM a vu Villarreal manquer de réalisme et a pu compter sur un excellent Pau Lopez, probablement le seul titulaire au niveau sur la pelouse du stade de la Cerámica. La bonne prestation du portier marseillais a, heureusement pour le foot français, été récompensée par l’entrée de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré une balle de 1-1 manquée en début de seconde période, le Gabonais a sorti le grand jeu quand l’OM en avait le plus besoin. En offrant, après un magnifique débordement côté gauche, le but salvateur à Clauss, qui n’a pas profité de l’annonce de sa sélection en Bleu pour briller, l’attaquant a confirmé qu’il était bien l’homme fort de cet OM. Sur son action, la plupart de ses coéquipiers auraient sans doute préféré gratter du temps et laissé aux locaux une ultime cartouche.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com