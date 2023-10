OM-AEK : retour de Geoffrey Kondogbia dans le onze marseillais

Geoffrey Kondog-is-back.

Souvent blessé depuis le début de saison et après avoir accumulé deux petites entrées en jeu face au Havre et Nice, Geoffrey Kondogbia retrouve les joies d’une titularisation avec l’OM. Attendu comme l’un des patrons de l’équipe cette saison, il n’a pour l’instant pas eu de quoi se montrer, se faisant expulser en tour préliminaire de Ligue des champions, et n’enchaînant pas les matchs à cause d’un physique en délicatesse. Face à l’AEK Athènes, il devrait pouvoir apporter sa densité physique dans une rencontre qui n’en manquera pas.…

JF pour SOFOOT.com