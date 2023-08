Olympique lyonnais : Karl Toko-Ekambi sur le départ ?

Toko Ekambye!

Alors que l’équipe de Laurent Blanc a débuté un stage de 4 jours à Divonne-Les-Bains (Ain), Karl Toko-Ekambi ne figure pas dans le groupe. L’attaquant est en effet resté à Lyon et devrait, selon Le Progrès , s’engager prochainement avec Fenerbahçe. L’international camerounais est actuellement en prêt au Stade rennais depuis janvier et sait depuis plusieurs mois qu’il n’est plus en odeur de sainteté auprès des supporters lyonnais. Le joueur avait d’ailleurs réglé ses comptes avec ceux-ci dans nos colonnes en avril dernier : « On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout gérer. Surtout pas une bande de sauvages dans les tribunes qui insulte des mamans […] Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… Quand ça met des photos de toi dans la ville avec écrit « dégagez », qu and certains membres du club m’envoient des lettres recommandées pour me mettre une amende, m’enlever ma prime d’éthique parce que j’ai tapé dans la poubelle… Ce n’est pas du soutien, ça. Ce ne sont pas des hommes. » …

ARL pour SOFOOT.com