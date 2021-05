Olivier Véran "appelle les Français à se faire tester" avant l'Ascension et confirme la réouverture des terrasses le 19 mai

Si les perspectives sanitaires sont "plutôt bonnes", "ça ne veut surtout pas dire qu'il nous faudrait trop relâcher nos efforts", a toutefois insisté le ministre de la Santé.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, le 27 avril 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Alors que la vaccination s'ouvre ce lundi à toutes les personnes de plus de 50 ans et sera accessible, à partir de mercredi, à toutes les personnes de plus de 18 ans lorsqu'un créneau sera disponible la veille pour le lendemain sur les plateformes de prises de rendez-vous, le ministre de la Santé, Olivier Véran a de nouveau appelé les Français à se faire tester avant de retrouver familles ou amis pour le week-end de l'Ascension et confirmé la réouverture des terrasses le 19 mai.

Si le ministre "ne craint pas dans l'immédiat" une quatrième vague et que "les perspectives sont plutôt bonnes", "ça ne veut surtout pas dire qu'il nous faudrait trop relâcher nos efforts : on maintient les gestes barrières, la distanciation, mais on retrouve un peu de vie", a insisté le ministre lundi 10 mai sur LCI , " appelant les Français à ne pas hésiter à faire tester avant de retrouver leurs familles " pour le week-end de l'Ascension.

"Les Français ont été solides, courageux, les mesures de freinage ont marché", a également souligné le ministre, en confirmant que les terrasses pourront rouvrir dans toute la France le 19 mai . "C'est heureux. Les conditions le permettent. (...) A l'heure où je vous parle, l'épidémie poursuit sa décroissance (...) et la pression sanitaire sur nos hôpitaux diminue", a indiqué Olivier Véran.

Le ministre a enfin encouragé les Français à poursuivre leurs efforts en matière de vaccination . "Il y a eu 450.000 vaccinations ce week-end, ce qui fait de ce week-end le meilleur en terme de vaccination depuis le début de la campagne. 3,2 millions de Français ont reçu une injection de vaccin au cours de la semaine passée, c'est notre meilleure semaine de loin", s'est-il félicité. "Nous allons faire encore mieux cette semaine pour atteindre nos objectifs de protéger un maximum les Français", a-t-il ajouté.

Dimanche soir, le ministère de la Santé indiquait que 17,8 millions de personnes avaient reçu au moins une injection de vaccin, soit 26,6% de la population totale et 33,9% de la population majeure. Parmi elles, 7,7 millions ont reçu deux injections, soit 11,6% de la population totale et 14,8% de la population majeure.