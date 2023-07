information fournie par So Foot • 10/07/2023 à 19:46

Olivier Létang finisher de l’étape du Tour 2023

Atteindre les sommets à vélo pour mieux apercevoir une place européenne.

Ancien joueur de foot passé par Le Mans et le Stade de Reims, avant d’en être le directeur sportif pour ensuite occuper le même poste au Paris Saint-Germain puis au Stade rennais pour enfin être l’actuel président du LOSC, Oliver Létang, même sans vélo, en est à un beau tour de France. Et justement, le boss lillois a décidé d’enfourcher sa bicyclette sur la route de la Grande Boucle dimanche 9 juillet, pour l’étape du Tour entre Annemasse et Morzine, comme il le rapporte à La Voix des sports : « Il y a eu énormément d’abandons, c’était une vraie fournaise. Le public a été incroyable sur tout le parcours, à encourager, supporter, arroser, avec une bienveillance XXL. C’était magnifique. » …

MA pour SOFOOT.com