information fournie par So Foot • 17/06/2023 à 00:34

Olivier Giroud monte sur le podium des joueurs les plus capés chez les Bleus

Encore un peu plus dans la légende.

Aligné d’entrée ce vendredi soir par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar, Olivier Giroud monte ainsi officiellement sur le podium des joueurs les plus capés en Bleu. Grâce à ce 123 e match joué avec la France, il rejoint un certain Thierry Henry, dont il a déjà détrôné le record de buts en sélection durant le Mondial. Sauf surprise, il devrait donc être seul troisième dès lundi prochain s’il gratte du temps de jeu face à la Grèce. Reste désormais à savoir s’il parviendra à pousser la machine encore un peu plus longtemps pour essayer d’aller choper la deuxième place à Lilian Thuram (142 sélections), voire le trône, aujourd’hui détenu par le fraîchement retraité Hugo Lloris (145 sélections). Le buteur français a même fêté ce nouvel accomplissement en allant planter le premier pion de la partie dès la 3 e minute de jeu.…

AL pour SOFOOT.com