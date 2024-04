Olivier Giroud connaît déjà sa prochaine destination

Une nouvelle étoile à LA.

Selon les informations de RMC Sport et du Parisien , un accord total a été trouvé entre Olivier Giroud et le Los Angeles FC. En fin de contrat en juin prochain avec l’AC Milan, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus rejoindra la Californie le 1 er août prochain, pour un contrat d’un an et demi avec dix-huit mois supplémentaires en option. Il débarquera donc chez les Wings de Hugo Lloris à la mi-saison de la MLS. L’officialisation n’est plus qu’une question d’heures, les derniers détails devant encore être réglés.…

FL pour SOFOOT.com