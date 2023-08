information fournie par So Foot • 01/08/2023 à 18:31

Olivier Giroud adresse un message aux Français pour les JMJ

Un stade de Ligue 1 en déplacement.

Avec plus de 40 000 personnes, la France est la troisième nation la plus représentée lors des Journées mondiales de la jeunesses, prévues à Lisbonne ce mardi jusqu’à la fin de semaine. Cet évènement organisé par l’Église catholique depuis 1984 vise a réunir de jeunes fidèles du monde entier, en période estivale. Olivier Giroud, actuellement aux États-Unis pour la pré-saison de l’AC Milan, a ainsi tenu à rappeler son attachement à la cause. Dans une vidéo relayée par l’Église catholique en France, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’est exprimé, de façon peu naturelle certes, mais sans aucun doute sincère.…

EL pour SOFOOT.com