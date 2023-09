Olivier Frapolli : « Quand j’amène ma fille à l’école, je vois des gamins avec le maillot de Laval »

Malik TCHOKOUNTE of Laval and Sidiki CHERIF of Angers during the French Ligue 2 BKT soccer match between Laval and Angers SCO at Stade Francis-Le Basser on August 5, 2023 in Laval, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Fort de huit succès consécutifs à domicile depuis avril, Laval est passé d'un maintien arraché à l'ultime seconde début juin à un début de saison canon. Autopsie de la réussite du leader mayennais avec son architecte, Olivier Frapolli.

Est-ce que vous vous attendiez à faire un aussi bon début de saison ?

Ce serait mentir que de dire qu’on s’attendait à être premiers après sept journées avec déjà seize points. On a fait une bonne préparation, on a été actifs sur le recrutement très tôt pour avoir à 80% l’effectif présent à la reprise. On avait un peu anticipé les choses, même si notre situation a fait qu’on a attendu le dernier moment pour être actifs sur le recrutement. On avait terminé très fort la saison et on a bien redémarré. On est dans une forme de continuité et on prend ça avec beaucoup de bonheur et d’humilité.…

Propos recueillis par Tom Binet pour SOFOOT.com