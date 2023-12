information fournie par So Foot • 10/12/2023 à 17:40

Olivier Dall’Oglio serait le prochain entraîneur de Saint-Étienne

Il est de retour.

Plus d’un an après la fin de son aventure à Montpellier, Olivier Dall’Oglio va retrouver un banc. Le Gardois devrait succéder à Laurent Batlles au poste d’entraîneur de Saint-Étienne. Selon les informations du Progrès, un accord aurait été trouvé avec la direction stéphanoise ce dimanche. Il est attendu lundi à L’Étrat pour parapher un contrat de six mois avec une année en option en cas de remontée en Ligue 1.…

TM pour SOFOOT.com