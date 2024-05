OL : Un millyon d’émotions

Alors que ses espoirs d’Europe étaient sérieusement malmenés à un quart d‘heure de la fin, l’OL a réalisé une fin de partie dont lui seul a le secret pour battre Strasbourg, ce dimanche (2-1). Qualifiés en Ligue Europa, les Gones tiennent peut-être leur meilleure saison de ces dix dernières années.

Il est 22h36 quand Emanuel Emegha se présente face à Anthony Lopes pour punir la faiblesse de l’OL, qui s’est liquéfié avec l’égalisation de Habib Diarra. L’OM mène au Havre et l’attaquant néerlandais a l’occasion de complètement éteindre le Groupama Stadium, qui se voyait déjà en Ligue Europa Conférence quinze minutes plus tôt. L’antre de Décines-Charpieu retient son souffle et prie pour être épargnée. Un désir devenu réalité lorsque le Strasbourgeois a eu la mauvaise idée de trop ouvrir son pied gauche pour envoyer son penalty sur le poteau de Lopes. Probablement pour sa dernière à la maison, le portier portugais a peut-être vu le fil de cette saison défiler devant ses yeux. Un quart d’heure plus tard, les mirettes de la légende lyonnaise étaient noyées dans les larmes, alors qu’Alexandre Lacazette venait d’envoyer les Gones vers la Ligue Europa (2-1), là où personne ne les attendaient il y a cinq mois, cinq semaines, et même cinq jours, puisqu’espérer un faux pas de Lens contre Montpellier relevait quasiment du miracle.

Un sprint final immense

Mais comme depuis janvier, tout est miraculeux pour les Rhodaniens. Les Héraultais ont joué le coup à fond et ont remonté deux buts à Bollaert (2-2) pour servir à l’OL la sixième place, directement qualificative pour la Ligue Europa, qu’il n’a plus disputé depuis 2022. « On peut l’avouer, si on arrive à être dans les sept premiers, sans faire petit bras sur la finale, ça nous permettrait peut-être de jouer l’Europe l’année prochaine. Il faut être ambitieux et le discours va un peu changer sur la fin du championnat alors qu’on aurait dû être en Ligue 2 après la 14 e journée » , balançait Pierre Sage quelques minutes après la victoire face à Valenciennes en demi-finales de la Coupe de France (3-0). Il restait alors sept journées de championnat, Brest, Paris, Monaco et Lille à se coltiner, et quatre point à rattraper sur l’OM, alors septième. Lens, qui avait sept longueurs d’avance, était un de ces mirages que les fans des Gones n’osaient même pas caresser avec les yeux.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com