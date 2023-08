OL : Textor-Aulas, je ne t’aime pas, moi non plus

Un seul point en trois matchs, des crises de tous les côtés et des magouilles pour contourner la DNCG : le début de saison de l’Olympique lyonnais est aussi risible qu’inquiétant. Et pendant que Jean-Michel Aulas et John Textor s'embrouillent à coups de diffamation et de pièces jointes pas ouvertes, le club dégringole à vitesse grand V.

Jean-Michel Aulas n’a visiblement pas su appréhender la mise à jour de Twitter, devenu X, criant au piratage suite à l’un de ses posts assassins envers John Textor. Le message semblait pourtant parfaitement écrit de sa main, avec sa pointe d’ironie non dissimulée et une pique envoyée de bon cœur au nouveau patron de l’Olympique lyonnais. Son successeur est justement lui aussi désemparé devant la transition qu’il doit mener afin de guider le club vers une nouvelle ère. Celle-ci s’annonce glaciale, au moins pour les semaines à venir, puisque la nouvelle sortie médiatique de l’homme d’affaires américain ne devrait pas faciliter la tâche à une équipe déjà apathique sur le terrain.

Responsabilité commune dans la chute de l’OL

John Textor, en bon communicant qu’il prétend être, a organisé une visioconférence avec plusieurs médias ce mardi pour leur permettre de prendre le pouls au sein de l’organigramme lyonnais. Verdict : état inquiétant du patient. Le dirigeant a surtout tenu à rappeler que l’objectif final de la saison était une qualification en Ligue des champions, avec ou sans Laurent Blanc. Se voulant rassurant, le président lyonnais a, de nouveau, paru englué dans un cercle vicieux qu’il a démarré en compagnie de Jean-Michel Aulas. L’OL n’a plus participé à la compétition depuis la parenthèse enchantée de 2020 fermée en demi-finale face au Bayern (0-3). Habitué aux joutes européennes, Lyon connaît actuellement sa deuxième saison sans match en cours de semaine. La première sous la direction d’Aulas, la suivante avec Textor : un partout, balle au centre.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com