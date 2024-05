OL-PSG : classique hit

L’OL et le PSG s’affrontent ce vendredi en finale du championnat de France. Après avoir regretté la refonte du format de la D1 Arkema avec l’arrivée des play-off, les deux équipes se retrouvent pour la sixième fois de la saison.

Pour la première fois depuis 2004 et le sacre du MHSC, le titre de champion de France de D1 féminine ne sera pas attribué à la fin de la saison « régulière », mais à l’issue d’une seconde phase. Après s’être respectivement débarrassés de Reims (6-0), et du Paris FC (2-2, 5-4 TAB), l’OL et le PSG se retrouvent ce vendredi au Groupama Stadium pour une finale, dont le vainqueur sera couronné champion. Annoncé il y a un an, ce changement de format qui propose aux quatre premiers de la phase initiale de se départager dans un format de play-off avait été défendu à l’époque par Jean-Michel Aulas, aujourd’hui président de la nouvelle Ligue professionnelle féminine : « On a souhaité réformer les compétitions pour faire en sorte que la D1 Arkema soit encore plus attractive, en aboutissant en fin de championnat à cette nouvelle compétition. » À l’époque, dix des douze équipes de D1 Arkema avaient exprimé leur accord avec ce chamboulement. Les deux réfractaires ? Les deux équipes qui s’affrontent en finale.

Aulas contesté par l’OL

Lyon n’a que très peu goûté la révolution initiée par son ancien président, et a multiplié les sorties médiatiques pour regretter la fin du championnat dans la forme qui l’a sacré seize fois au cours des dix-sept dernières saisons. « Je peux peut-être comprendre que les instances soient ulcérées de voir l’OL gagner le championnat tous les ans. Mais je ne trouve pas approprié que la meilleure solution soit d’instaurer des play-off. Ce n’est ni culturel, ni juste en matière de méritocratie. L’OL a aujourd’hui 11 points d’avance sur le deuxième, 26 sur le quatrième et peut, non seulement perdre le titre, mais ne pas être européen la saison prochaine s’il perd ses deux matchs de play-off, ce qui est une hérésie totale », déplorait Vincent Ponsot, le directeur général de la section féminine, au Progrès . Heureusement pour lui, en se qualifiant pour la finale, son club sera bien en Ligue des champions la saison prochaine (à partir de 2024-2025, les places européennes seront de nouveau pour les trois premiers de la saison régulière).…

Par Léo Tourbe, avec Léna Bernard au Groupama Stadium pour SOFOOT.com