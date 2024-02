OL : la folie des flambeurs

Après s'être serré la ceinture tout un été, l'OL vient de boucler un mercato hivernal gargantuesque. Laissé tranquille par la DNCG, John Textor a montré qu'il avait les moyens et, apparemment, les solutions.

Il y a quasiment sept mois, l’OL s’offrait Clinton Mata, en échange d’un chèque de cinq millions d’euros. Depuis, l’international angolais a prouvé que le costume de recrue la plus chère du mercato estival n’était pas trop grand pour lui. Cinq patates pour un joueur, c’est le maximum que pouvait s’autoriser Lyon en son propre nom. En seulement un semestre, les Rhodaniens sont passés d’une force de frappe de ventre mou à celle d’un candidat à l’Europe. Gift Orban, Malick Fofana, Adryelson, Lucas Perri, Nemanja Matić, Orel Mangala (qui deviendra la recrue la plus chère de l’histoire du club)… Les Gones n’ont pas chômé cet hiver, et ont claqué un peu plus de 70 millions d’euros, en comptant les options d’achat qui devraient être levées. L’OL conclut donc ce mercato hivernal en étant le club le plus dépensier d’Europe. Et les 88 millions d’euros (mal) dépensés à l’été 2019 seront surpassés, si Saïd Benrahma, qui devrait coûter 20 millions d’euros, complète bien son arrivée dans la capitale des Gaules.

Des garanties et des millions

Cette puissance financière soudaine, voire insoupçonnée en juillet dernier, est principalement due à la décision de la DNCG de desserrer l’étreinte concernant l’ogre des années 2000. Obligé d’opérer des stratagèmes fumeux en passant par Molenbeek pour dépenser un peu de pognon l’été dernier, comme ce fut le cas pour Ernest Nuamah (25 millions), John Textor a cette fois pu montrer que lui et sa holding Eagle Football avaient vraiment de l’argent. « Quand vous dépensez plus de 50 millions d’euros lors du mercato d’hiver, d’un point de vue économique, c’est rassurant » , assure Luc Arrondel, économiste du sport, directeur de recherche au CNRS. Si le gendarme financier du football français a été plus clément avec l’OL, c’est parce que Lyon a refinancé sa dette (et donc trouvé de nouveaux investisseurs) et que son propriétaire a fourni des garanties. En plus d’avoir vendu pour quasiment 100 millions d’euros l’été dernier, l’Américain a promis de vendre pour une cinquantaine de millions OL Reign, la franchise américaine de foot féminin détenue par le club.…

Propos de Luc Arrondel recueillis par LT.

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com