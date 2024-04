OL-Barcola : une rancune sans cœur ni tête

En célébrant sa passe décisive lors de PSG-Lyon face au parcage adverse, Bradley Barcola s'est à nouveau attiré les foudres des supporters de l'OL. Depuis son départ pour Paris l'été dernier, l'ailier est persona non grata dans la capitale des Gaules. Une rancœur qui ne mène à rien et omet son impact positif à Lyon.

21h06, un dimanche soir d’avril. Au Parc des Princes, alors que Paris et Lucas Beraldo assomment Lyon pour la deuxième fois en six minutes, une scène retient l’attention : passeur décisif sur l’action, Bradley Barcola célèbre face au parcage de son club formateur. Ce PSG-Lyon a ravivé la querelle stérile qui oppose les fans de l’OL à Bradley Barcola depuis son départ du club l’été dernier. On pourrait être tenté de s’indigner en voyant un joueur exploser de joie face à un club qui l’a fait grandir, mais il faut aller au-delà de ce constat facile et rappeler le contexte. En septembre dernier, quelques jours après son passage de Lyon à Paris, il avait été qualifié de « petite salope » par le capo des Bad Gones lors du succès parisien au Groupama Stadium, où il était entré en jeu à la 75 e minute de jeu, recevant des injures noyées dans une immense bronca.

Vénéré par un public qui s’était régalé de ses prouesses avec son compère Alexandre Lacazette, Barcola était la coqueluche devenue paria en un claquement de doigts. Six mois plus tard, l’attaquant aurait dû, selon une règle tacite hypocrite à souhait, faire preuve de « respect » en ne fêtant pas un but avec ses nouveaux copains ? Aurait-il été applaudi pour ce geste noble ? Il aurait sans doute pu éviter d’en rajouter une couche, c’est vrai, mais on parle d’un jeune adulte de 21 ans, qui encaisse la haine et les insultes à sa manière.…

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com