Oh Djaoui, y a trop moyen Djaoui

Il était encore un habitué des terrains de N3 cet hiver, mais tout s’est accéléré pour Djaoui Cissé ces derniers mois. Lancé au Stade rennais par Habib Beye, le milieu de terrain de 21 ans a épaté son monde en Bretagne, comme à l’Euro Espoirs en ce moment avec les Bleuets. Un modèle de progression tranquille pour ce grand timide.

Il peut s’en passer, des choses, dans la tête d’un gamin de 21 ans qui ne s’attendait pas à basculer dans un autre monde en aussi peu de temps. Au moment de souhaiter la bonne année à ses proches le 1 er janvier dernier, Djaoui Cissé ne pensait sans doute pas finir la saison comme un titulaire indiscutable au Stade rennais et passer son mois de juin en Slovaquie, à l’Euro avec l’équipe de France espoirs. Un peu comme son petit frère, Wenday Cissé découvre les effets de la notoriété, les sollicitations et tout ce qui peut aller avec. « Il faudra qu’on s’habitue avec le temps » , écrit-il avant d’accepter de parler de son frangin qui brille avec les Bleuets (3 buts sur les 2 derniers matchs contre la Pologne et le Danemark), lui qui n’avait jamais connu les sélections de jeunes avant ce mois-ci.

« On sait qu’il peut être encore plus fort , prévient Wenday au bout du fil. On est contents de ce qui se passe pour lui, c’est le début de quelque chose. Mais on essaie de rester normal. On ne le voyait pas forcément arriver aussi soudainement. Quand Beye le fait débuter contre Strasbourg, il m’a envoyé un message, il était à la fois surpris et heureux. Ça a été naturel entre eux, ce n’est pas forcé. Djaoui peut être compliqué à cerner, mais il a réussi à comprendre le joueur. » L’hiver dernier, 48 heures à peine après son arrivée, Habib Beye a bénéficié d’un concours de circonstances (le forfait d’Azor Matusiwa) pour faire ce que ses prédécesseurs n’avaient pas osé : lancer Djaoui Cissé comme titulaire, en Ligue 1, à l’occasion de la réception de Strasbourg (victoire de Rennes 1-0).…

Tous propos recueillis par CG, sauf mentions

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com