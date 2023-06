information fournie par So Foot • 14/06/2023 à 13:10

Officiel : Jude Bellingham au Real Madrid

McManaman a fait un petit.

Le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Jude Bellingham à la Maison Blanche. Il y a une semaine, Dortmund avait publié un communiqué annonçant un accord avec le club madrilène. Le milieu de terrain anglais de 19 ans a signé un contrat de six ans, pour un montant estimé à 103 millions d’euros, et sera présenté ce jeudi. Bellingham est la troisième recrue du Real Madrid après Fran García et le retour de prêt de Brahim Díaz…

GD pour SOFOOT.com