Officiel : Guam est la première équipe éliminée de la course au Mondial 2026

L’Italie ne sera pas la seule grosse nation à rater le prochain Mondial.

À cause de sa défaite en double confrontation face à Singapour (2-1 à l’aller, 1-0 au retour) au premier tour des éliminatoires de la zone Asie, l’équipe de Guam est officiellement devenue ce mardi la première équipe sortie de la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026, 968 jours avant le début de la compétition. Aujourd’hui, c’est un but à la 81 e minute signé Shawal Anuar, joueur du Lion City Sailors FC, qui a mis fin aux espoirs du portier Dallas Jaye et de ses coéquipiers, lesquels ont même terminé en infériorité numérique après l’expulsion de Dane Jacob Agustin (90 e +2).…

JB pour SOFOOT.com