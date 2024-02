information fournie par So Foot • 09/02/2024 à 17:01

Odsonne Édouard devient actionnaire de son club formateur

Le nouveau roi du 93.

Odsonne Édouard, joueur de Crystal Palace, a organisé ce jeudi soir un événement pour annoncer son entrée dans le capital du FC93. L’attaquant français, formé à Bobigny et au PSG, a annoncé sa grande ambition devant plusieurs personnalités locales présentes dans la salle Pablo Neruda. Le FC93 est le club où le buteur de 26 ans a fait ses débuts. Il a expliqué vouloir être très présent pour son club, mais pas seulement sur un plan financier, « Dès que je vais avoir du temps libre, on fera des évènements pour se rassembler et sensibiliser les joueurs. » …

QF pour SOFOOT.com