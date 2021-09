Obligation vaccinale : plus de 95% des soignants vaccinés, selon le directeur de l'AP-HP

"Quelques" soignants ont présenté leur démission après l'annonce de l'obligation vaccinale, a reconnu Martin Hirsch.

Martin Hirsch à Paris, le 30 mars 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"L'immense majorité" des soignants a reçu au moins une dose de vaccin contre le covid-19, a assuré lundi 13 septembre le directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch. D'ici mercredi, tous les personnels au contact des malades devront avoir reçu leur première dose, sous peine de se voir suspendu sans salaire.

"L'immense majorité l'ont fait, (...) Quand on regarde l'Assistance publique, le 12 juillet on dénombrait à peu près 70% de nos équipes, toutes confondues, avaient fait au moins une première dose. Aujourd'hui, on est au-dessus de 95%, 96%, 97% , a déclaré Martin Hirsch sur franceinfo , précisant que l'imprécision des chiffres était due à la difficulté de prendre en compte les vaccinations de soignants effectuées chez un médecin de ville ou en pharmacie.

"Ceux qui ne seront pas vaccinés (le 15 septembre,ndlr) seront suspendus, ne pourront pas venir travailler et ne toucheront pas leur salaire jusqu'à leur mise en règle", a-t-il également rappelé.

"Je pense que ça concernera quelques cas peu nombreux", a estimé Martin Hirsch, reconnaissant que "quelques" membres du personnel de l'AP-HP avaient présenté leur démission après l'annonce de l'obligation vaccinale.