Objets numériques : un collectif français, dont Sorare et Ledger, lance le "NFT Factory"

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL CIAGLO )

"Il faut fédérer dès maintenant l'ensemble de cet écosystème français des objets numériques pour garder notre avance et ne pas se faire dépasser par les Américains ou les Chinois", a estimé John Karp, président de NFT Factory.

L'écosystème français des objets numériques se structure. Ce mardi 22 mars, un collectif d'une cinquantaine d'acteurs français du numérique - dont les "licornes" Sorare et Ledger - a annoncé le lancement d' un lieu dédié à Paris , le "NFT Factory". Parmi les objectifs : mieux faire connaître au grand public l'univers des objets numériques certifiés.

Programmée en septembre, l'inauguration de ce lieu de 400 m2 "au cœur de Paris" comprendra notamment une galerie accueillant des expositions régulières, un espace événementiel pour des rencontres, des conférences et des sessions de formation pour les entreprises ainsi qu'un espace de coworking pour les artistes et les entrepreneurs, selon les cofondateurs.

"On a une opportunité historique en France car dans l'univers des NFT plusieurs leaders mondiaux sont Français ", indique à l'AFP John Karp, président de NFT Factory, citant les exemples de Sorare (jeu en ligne d'échange de vignettes de footballeurs reposant sur les NFT) ou Ledger (clefs sécurisées pour cryptomonnaies) - jeunes pousses déjà valorisées à plusieurs milliards d'euros.

"Si cela se passe bien et si cela se développe comme on le pense, certains d'entre eux vont devenir les GAFAM (géants américains de la tech, NDLR) de la nouvelle vague. Il faut donc fédérer dès maintenant l'ensemble de cet écosystème pour garder cette avance (...) et ne pas se faire dépasser – cela est déjà arrivé dans d'autres secteurs – par les Américains ou les Chinois", ajoute-t-il.

2% des Français auraient choisi d'investir dans les NFT

Les NFT – "non-fungible tokens", jetons non fongibles en français – sont des certificats d'authenticité et de propriété infalsifiables, basés sur la technologie des chaînes de blocs ("blockchain"), la même que celle qui authentifie les transactions d'échanges de cryptomonnaies.

Quasiment inconnus il y a encore un an, ils sont devenus des lots incontournables des grandes maisons de vente, comme Christie's qui a vendu une œuvre numérique de l'artiste Beeple pour la somme record de 69,3 millions de dollars , à New York en mars 2021.

Quelque 2% des Français auraient choisi d'investir dans les NFT, d'après une étude réalisée par le cabinet de conseil KPMG sur commande de l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan).

D'après les entretiens menés auprès de 29 entreprises du secteur les plus importantes en France, les levées de fonds dans l'industrie "crypto" française cumulent 1,2 milliard d'euros au total.

Des NFT au salon Vivatech

Le salon Vivatech, grand-messe française des nouvelles technologies, reviendra du 15 au 18 juin à la porte de Versailles à Paris avec environ 1.500 exposants, non sans sacrifier à la vogue des NFT.

"Tout le monde parle du 'Web 3'", une nouvelle génération d'usages d'internet fondée sur la "blockchain" ("chaîne de blocs") : les cryptomonnaies ou les NFT, a expliqué mi-mars la directrice générale de Vivatech, Julie Ranty, en présentant l'événement devant un parterre d'invités de la tech française à Bercy. "Mais on a parfois du mal à cerner quelles seront les applications concrètes, quand est-ce que cela va émerger, avec quels partenaires... Vivatech sera là pour ça ", a-t-elle ajouté.

Le salon, organisé par Publicis et le groupe Le Parisien-Les Échos , vendra ses propres NFT , qui seront conçus par un "artiste digital", a indiqué Julie Ranty. Certains d'entre eux, attribués au hasard, seront des "golden NFT", donnant accès à vie au salon Vivatech, a-t-elle précisé.

Vivatech accueillera également Changpeng Zhao, le patron de Binance, la plus grande plateforme mondiale d'échanges de cryptomonnaies, "qui va présenter des innovations très concrètes autour des cryptomonnaies et des NFT", a souligné la directrice générale.

Vivatech en est à sa sixième édition . En 2020, le salon avait été annulé du fait du Covid-19. L'édition 2021 avait eu lieu en format hybride, avec une limitation de la jauge physique (5.000 personnes maximum en même temps) et un investissement important dans les contenus en ligne. Au total, 140.000 personnes avaient participé, dont 26.000 en présentiel.