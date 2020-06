Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nunez évoque le taser comme alternative à l'étranglement Reuters • 10/06/2020 à 10:54









NUNEZ ÉVOQUE LE TASER COMME ALTERNATIVE À L'ÉTRANGLEMENT PARIS (Reuters) - L'utilisation de pistolets à impulsion électrique, également appelés "tasers", pourrait constituer une solution alternative au recours à la technique dite de l'étranglement lors des interpellations, a déclaré mercredi sur Europe 1 Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur. "C'est une arme intermédiaire qui est très utile pour procéder à des interventions sans contact, donc qui protège les policiers", a dit Laurent Nunez. "C'est évidemment une piste de réflexion. (...) C'est une alternative au contact physique", a-t-il ajouté. Pour un individu "extrêmement récalcitrant, qui se livre à des violences, vous comprenez bien que les policiers et les gendarmes utilisent tout moyen pour l'interpeller, je dis bien 'tout moyen'", a-t-il nuancé. (Nicolas Delame)

