Nuit de folie dans le groupe B, le Cap-Vert et l’Égypte qualifiés !

Mais quelle CAN les amis !

La CAN à peine remise de la retentissante défaite ivoirienne, le groupe B a offert un grand bouquet final. Sans leur guide Mohamed Salah, les Égyptiens devaient l’emporter face au Cap-Vert, déjà assuré de sa qualification, tandis que le Ghana n’avait lui non plus pas le droit à l’erreur face au Mozambique, qui pouvait encore créer la surprise. Les Black Stars sont les premiers à frapper grâce à Jordan Ayew sur penalty (1-0, 13 e ) quand, dans le même temps au stade Houphouët-Boigny, les Pharaons butent sur un Vozinha inspiré dans la cage cap-verdienne. Avec 12 tirs, les occasions ne manquent pas, mais l’inefficacité se paye cash, et Benchimol ouvre le score d’une belle action en pivot (1-0, 45 e +1) . À la pause, le Cap-Vert caracole en tête, devant le Ghana puis l’Égypte, plus que jamais sur la sellette.…

JF pour SOFOOT.com