Nucléaire : selon Thierry Breton, "démanteler une centrale qui peut vivre encore" revient à "se priver de cette capacité de production"

"On ne fera pas du nucléaire pendant des centaines d'années mais nous sommes dans une période transition", a estimé le commissaire européen.

Le commissaire européen Thierry Breton, le 26 août 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Si l'Union européenne s'est fixée pour objectifs ambitieux de devenir le premier continent au monde à atteindre une neutralité carbone et de réduire drastiquement ses émissions de CO2 d'ici 2030, grâce à son Green Deal, son pacte vert, pas question pour autant de se passer d'énergie nucléaire.

"Je vais être très clair et très simple : il n'y aura pas de Green Deal sans nucléaire . Tous ceux qui pensent le contraire pensent faux", a ainsi déclaré jeudi 26 août le commissaire européen au Marché intérieur et à l'Energie Thierry Breton, lors de la Rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le Medef. "Attention, cela ne veut pas dire que l'on va faire n'importe quoi et que l'on va faire fi des éléments de sécurité" dans les centrales, a poursuivi le commissaire européen. "On ne fera pas du nucléaire pendant des centaines d'années mais nous sommes dans une période transition", a insisté Thierry Breton.

Alors qu'en France, 14 centrales pourraient fermer d'ici 2035, "certaines de ces centrales sont encore en état de marche", a souligné le commissaire européen. "Et pour peu que les autorités de sécurité nucléaire permettent de les faire fonctionner encore un certain temps, avec les investissements et la maintenance qui va derrière, il faut le faire", a-t-il poursuivi. "Il faut être pragmatique. (...) Démanteler une centrale aujourd'hui dans la mesure où l'on peut la faire vivre encore deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans... (...) Pourquoi se priver de cette capacité de production ? ", a souligné le commissaire européen, évoquant également le rôle de l'énergie nucléaire dans la production d'hydrogène, présenté comme l'une des principales énergies du futur.