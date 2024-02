Nucléaire: Orano est repassé dans le vert en 2023

( AFP / LOU BENOIST )

Le groupe français spécialiste du combustible nucléaire Orano a annoncé vendredi un chiffre d'affaires en hausse et un bénéfice net pour l'année 2023, traduisant une bonne dynamique commerciale dans ses marchés historiques.

L'industriel de la valorisation et la transformation des matières nucléaires a vu son chiffre d'affaires croître de 13,1% à 4,8 milliards d'euros, soutenu par des prix à la hausse et une augmentation de l’activité de transformation de l'uranium (amont) et de traitement des matières radioactives (aval).

Il s'agit pour cet indicateur du "meilleur résultat" de l'entreprise depuis la restructuration de l'ex-Areva en 2018, a déclaré à l'AFP David Claverie, directeur financier. Il dépasse en outre les objectifs revus à la hausse au 1er semestre.

Le résultat net part du groupe, qui emploie 17.000 salariés dans 17 pays, est lui repassé dans le vert à 217 millions d'euros, contre une perte de 377 millions d'euros en 2022.

Malgré des difficultés dans le secteur de la mine, au Canada, au Kazakhstan et au Niger, suite au coup d'Etat en juillet, il bénéficie de "la bonne dynamique des activités" et "un meilleur rendement des actifs de fin de cycle (démantèlement, NDLR)" sur les marchés financiers.

Orano a engrangé des prises de commandes pour 9 milliards d'euros, portant le carnet de commandes à 30,8 milliards (contre 26,1 milliards fin 2022).

"Nos perspectives de marché et de croissance sont bonnes et durablement porteuses", a commenté David Claverie, en citant "le marché des services d'enrichissement et de conversion de l'uranium".

"Grâce à ses bons résultats et notamment son désendettement continu depuis 6 ans, Orano s’est mis en ordre de marche pour accompagner les nouvelles perspectives de l’énergie nucléaire et répondre aux enjeux climatiques et de souveraineté", a déclaré Nicolas Maes, directeur général, cité dans un communiqué.

Le groupe a notamment validé un investissement colossal de 1,7 milliard d'euros pour augmenter de 30% la capacité d'enrichissement d'uranium de son usine au Tricastin, au moment où l'Europe et les Etats-Unis cherchent à se passer de la Russie, premier fournisseur d'uranium enrichi.

L'entreprise contrôlée par l'Etat français est spécialisée dans le cycle du combustible nucléaire: mines, enrichissement de l'uranium, recyclage des combustibles usés mais aussi logistique, démantèlement et ingénierie. Mais le groupe a aussi entamé une diversification depuis plusieurs années.

Dans le domaine médical, le groupe travaille au développement d'un traitement anti-cancéreux par alpha-thérapies, qui est actuellement en phase II d'essai clinique. Orano teste aussi un procédé de recyclage des matières issues des batteries de voitures électriques usagées.