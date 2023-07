information fournie par So Foot • 16/07/2023 à 11:28

Nouvelle recrue pour le Paris Saint-Germain !

Et le nouveau renfort du Paris Saint-Germain est…

Xavi Simons ! Sur Twitter, le PSV Eindhoven a officialisé le départ de son futur ex-joueur. « Xavi Simons quitte le camp d’entraînement pour un transfert vers le Paris Saint-Germain. L’attaquant de 20 ans est arrivé au PSV l’année dernière et est devenu un pion important dans l’équipe de Ruud van Nistelrooy » , écrit ainsi le club hollandais, qui a pu profiter du talent du Néerlandais pendant une saison et qui le cède en échange de six millions d’euros (soit le montant de la clause de rachat).…

FC pour SOFOOT.com