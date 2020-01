Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle intrusion au siège de la CFDT à Paris Reuters • 20/01/2020 à 16:28









NOUVELLE INTRUSION AU SIÈGE DE LA CFDT À PARIS PARIS (Reuters) - Le siège parisien de la CFDT a de nouveau été la cible lundi matin d'une action des opposants à la réforme des retraites, qui ont coupé l'électricité dans les locaux, annonce le syndicat. Après l'intrusion vendredi de militants, "une quinzaine d'individus cagoulés se sont introduits dans le bâtiment dans le but de couper l'électricité générale", précise la commission exécutive de la CFDT dans un communiqué. "Cette nouvelle attaque (...) est inacceptable", ajoute-t-elle. L'opération a été revendiquée par la CGT-Energie d'Ile-de-France. "(Laurent) Berger négocie les couleurs et les formes de nos futures chaînes et celles de nos enfants, sans jamais avoir participé à la grève reconductible contre la retraite à points", peut-on lire dans un communiqué. "Ce matin (...) le siège confédéral de la CFDT à Paris a perdu l'électricité et c'est la collaboration de classe qui a été plongée dans l'obscurité", ajoute le syndicat. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé lundi matin sur BFM TV et RMC le dépôt d'une plainte après l'action de vendredi. (Sophie Louet, édité par Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.