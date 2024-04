information fournie par So Foot • 03/04/2024 à 10:20

Nouvelle blessure pour Lisandro Martínez

Lisandr out Martínez.

Une tuile de plus pour le champion du monde argentin, arrivé à Manchester United à l’été 2022 et qui accumule les pépins physiques chez les Red Devils . Bis repetita : le club mancunien a annoncé dans un communiqué que le défenseur était touché au mollet et devrait être absent pour « au moins un mois » .…

AD pour SOFOOT.com