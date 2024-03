Nouveau record de commandes pour les missiles de MBDA, porté par la défense anti-aérienne

( AFP / SEBASTIAN PIEKNIK )

Le fabricant européen de missiles MBDA a connu un nouveau record de commandes en 2023, notamment pour ses systèmes anti-aériens commandés en masse par des États européens soucieux de renforcer leur défense dans le sillage de la guerre en Ukraine.

L'an passé, MBDA a enregistré pour 9,9 milliards d'euros de commandes, contre 5,1 milliard en 2021, dernière année avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a détaillé son président Eric Béranger lors d'une conférence de presse.

Quelque 70% de ces commandes concernaient des missiles anti-aériens (Mistral, CAMM, Mica, Aster) et les trois quarts des exportations hors de ses pays d'implantation (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Espagne) étaient destinés à des États européens.

Parmi elles, deux commandes supérieurs à un milliard d'euros: Paris et Rome ont passé une commande conjointe de près de 700 missiles Aster qui équipent aussi bien les frégates que les systèmes anti-aériens SAMP/T, dont un exemplaire est en Ukraine.

La Pologne a de son côté commandé pour environ 2,2 milliards d'euros 44 lanceurs et plusieurs centaines de missiles CAMM anti-aériens à la branche britannique de MBDA.

Deuxième missilier mondial, MBDA est codétenu par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%).

Au total, son carnet de commandes s'établissait fin 2023 à 28 milliards d'euros. L'an passé, MBDA a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros (+7%).

L'année 2023 a amplifié la "prise de conscience" en Europe provoquée l'année précédente par l'invasion de l'Ukraine, selon Eric Béranger.

"La force remet de plus en plus en question les droits internationaux et je pense que c'est le changement fondamental qui génère beaucoup de réactions et de demandes de la part de nos clients", a-t-il justifié, évoquant notamment des "demandes en termes de besoins opérationnels urgents".