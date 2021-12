"Nous ouvrons aujourd'hui et sans délai la vaccination des enfants", annonce Olivier Véran

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est officiellement ouverte, a annoncé mercredi 22 décembre le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a en revanché indiqué que la dose de rappel n'était pas élargie aux adolescents "pour l'instant".

(Illustration) ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Face à l'épidémie de Covid-19 , que le variant Omicron pourrait encore aggraver, le gouvernement mise tout sur la vaccination dans l'espoir d'éviter de nouvelles restrictions généralisées. Annoncée à plusieurs reprises ces dernières semaines, la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans dont les parents le souhaitent est désormais ouverte , a annoncé mercredi 22 décembre Olivier Véran.

Alors que la vaccination des 5-11 ans à risques est ouverte depuis le 15 décembre, "nous ouvrons aujourd'hui la vaccination des enfants, je vous l'annonce, et dans la matinée il y aura la catégorie enfant 5-11 ans sur les plateformes de prise de rendez-vous", a indiqué le ministre de la Santé sur BFMTV,

Une mesure officialisée après avoir "eu les avis favorables des autorités sanitaires et scientifiques". La Haute autorité de santé (HAS) avait donné son feu vert lundi à la vaccination des enfants de 5 ans à 11 ans, sur la base du volontariat, après le Comité d'éthique (CCNE) vendredi. Un ultime avis a été publié mercredi matin par le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

"Les vaccination peuvent démarrer sans délai, les centres sont prêts", a-t-il promis. 350 centres assureront cette vaccination, "les médecins de ville" pourront aussi le faire, a-t-il précisé, asssurant que de son côté, il fera vacciner ses enfants "le plus tôt possible".

"Il faut vraiment engager cette vaccination des enfants", a-t-il souligné, précisant que 145 enfants étaient aujourd'hui hospitalisés en France, dont 27 en réanimation. "Il y a potentiellement plus de risques, statistiquement, de faire une forme grave de Covid quand on a entre 5 et 11 ans, même quand on n'a pas de comorbidités, que d'avoir un effet indésirable grave et réversible au vaccin", a-t-il estimé.

La dose de rappel n’est en revanche pas élargie aux adolescents "pour l’instant", a indiqué Olivier Véran.