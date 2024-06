Noureddine Ould Ali : « Traverser le désert avec ses joueurs, ça renforce les liens »

Ancien sélectionneur de la Palestine, le Franco-Algérien Noureddine Ould Ali est depuis le mois de février dernier à la tête des Aigles de Saba du Yémen, un pays en proie à une guerre civile depuis dix ans. Il a même passé plusieurs semaines sur place, ce que plusieurs de ses prédécesseurs n’avaient pas souhaité faire.

Quelles sont les ambitions du Yémen, dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026, mais aussi de la Coupe d’Asie 2027, avant le match au Bahreïn et contre le Népal, les 6 et 11 juin ?

Elles sont raisonnables. Dans notre groupe, les Émirats arabes unis sont qualifiés pour le troisième tour, le Bahreïn compte 9 points, le Yémen 3 et le Népal un seul. Notre différence de buts est négative (-3), il faudrait donc bénéficier d’un concours de circonstances très favorable pour nous qualifier pour le troisième tour des qualifications pour la Coupe du monde, lors de ces deux dernières journées. On va jouer nos chances à fond, mais si on veut être réaliste, on vise d’abord la qualification pour la Coupe d’Asie des nations 2027.…

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com