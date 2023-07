information fournie par So Foot • 30/07/2023 à 23:33

Nouhaila Benzina : ouvrir la voi(l)e

Titulaire dans l’axe de la défense marocaine qui s’est offert une première victoire historique en Coupe du monde, Nouhaila Benzina a elle aussi marqué ce dimanche d’une pierre blanche en devenant la première joueuse à disputer un Mondial avec un hijab. Un énième défi d’inclusion pour le football féminin mondial.

Avant même que le Maroc ne décroche sa première victoire en Coupe du monde en s’imposant face à la Corée du Sud ce dimanche (0-1), la rencontre revêtait déjà un caractère historique. En foulant la pelouse du Coopers Stadium, Nouhaila Benzina (titulaire dans la charnière des Lionnes de l’Atlas) est devenue la première joueuse à disputer un Mondial avec un hijab. Un 30 juillet 2023, donc. Sur le banc lors du carnage face à l’Allemagne et la lourde défaite 6-0, celle qui entre tout de blanc vêtue débarque avec l’ambition de stabiliser cette foutue défense marocaine et d’ouvrir la voie à bien d’autres. Pendant que ses coéquipières triturent leurs cheveux juste avant les hymnes, elle réajuste son voile Puma blanc de la même couleur que le maillot. Auteure d’un bon match dans l’arrière-garde marocaine, ce n’est pas sa simulation à la 79 e minute pour grappiller du temps ou son tacle salvateur à la 81 e alors que Mi-Ra Moon filait seule en contre qui vont faire parler d’elle.

Interdit jusqu’en 2014

Parce que oui, jouer avec un voile en 2023 reste une exception. Une exception suffisamment rare pour que ça fasse les gros titres de tous les journaux du monde, entre information pure et recherche de buzz pas forcément très sain. En 2014, la FIFA avait pourtant décidé de lever son interdiction du port du voile jusqu’ici justifiée par des raisons de sécurité pour l’athlète et ses adversaires. Un argument qui tenait de moins en moins la route avec les développements de hijabs sportifs par toutes les plus grandes marques, forçant ainsi l’instance internationale à revoir ses calculs. D’autant qu’avant 2007, la question ne s’était jamais posée. La faute à une histoire canadienne, où un arbitre avait empêché une jeune fille voilée de 11 ans de prendre part à un match. Un conflit remontant jusqu’à la FIFA, qui avait alors décidé d’interdire le port du voile (là où la réglementation précédente évoquait simplement des restrictions visant les accessoires couvrant le cou).…

Propos de RP recueillis par AC et LB, ceux de AH par Associated Press.

par Anna Carreau pour SOFOOT.com