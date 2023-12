Nos nouveaux formats pour la Ligue des champions

À partir de la saison prochaine, la Ligue des champions va changer de format pour passer à une poule unique de 36 équipes avec 8 matchs à jouer avant des éventuels barrages et des huitièmes de finale. Pourtant, d'autres formules auraient pu être bien plus intéressantes. La preuve par trois.

→ La formule écolo

Un jour ou l’autre, l’UEFA sera bien obligée de chercher un moyen pour limiter l’impact carbone de ses compétitions. Quitte à transformer les poules de la Ligue des champions en championnats, autant faire en sorte que toutes les équipes s’affrontent. Ou, que la moitié des équipes s’affrontent, du moins. Pour ce faire, il suffirait de diviser l’Europe en deux : conférence Sud et conférence Nord. Les meilleures équipes du Sud affronteraient ensuite les meilleures équipes du Nord, ce qui offrirait des matchs aller-retour plus équilibrés que dans le cadre d’une division Est-Ouest un peu trop guerre froide.

Pour cette saison 2023-2024, la frontière Nord-Sud entre les 24 équipes se serait située entre Salzbourg, le plus au Nord des clubs du Sud et Munich, où le Bayern serait le plus au Sud des clubs du Nord. Par ailleurs, le découpage suivrait une logique géographique et non nationale. Souvent, cela reviendrait au même. Mais il suffirait que Marseille se soit qualifié à la place de Lens pour que Salzbourg se retrouve dans la conférence Nord. Avant que les clubs grecs, turcs, israéliens et ceux de l’ex-Yougoslavie ne commencent à qualifier plus d’équipes que les Anglais, l’OM devrait toujours être assuré de figurer dans la conférence Sud.…

Par Thomas Andrei, Corentin Delorme et Steven Oliveira pour SOFOOT.com