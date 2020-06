Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia va supprimer 1.233 emplois dans sa filiale française Alcatel-Lucent Reuters • 22/06/2020 à 13:13









NOKIA VA SUPPRIMER 1.233 EMPLOIS DANS SA FILIALE FRANÇAISE ALCATEL-LUCENT par Mathieu Rosemain et Gwénaëlle Barzic PARIS (Reuters) - Nokia prévoit de supprimer 1.233 postes au sein de sa filiale Alcatel-Lucent International en France, soit environ un tiers des effectifs de cette entité, a annoncé le groupe lundi, confirmant des informations de Reuters. L'équipementier télécoms finlandais, qui a pour concurrents Ericsson et Huawei, affirme être désormais totalement libéré des engagements pris, notamment en termes d'emplois, lors du rachat d'Alcatel-Lucent. Ces suppressions de postes concernent la recherche et développement (R&D) et les fonctions centrales sur les sites de Paris-Saclay et de Lannion (Côtes d'Armor) mais pas les trois filiales françaises Radio Frequency Systems (RFS), Nokia Bell Labs France (NBLF) et Alcatel Submarine Networks (ASN), a précisé le groupe dans un communiqué. Nokia souligne que ces réductions d'effectifs s'inscrivent dans le cadre d'un programme mondial d'économies lancé en octobre 2018 et déjà mis en oeuvre dans plusieurs pays, destiné à "atteindre un niveau de rentabilité durable et améliorer la productivité sur un marché de plus en plus compétitif, avec une très forte pression sur les coûts". Nokia France emploie 5.138 personnes, dont 3.640 dans sa filiale Alcatel-Lucent International. Cette entité faisait partie d'Alcatel-Lucent, que Nokia a racheté en 2015 dans le cadre d'une opération intégralement en actions valorisant le groupe français 15,6 milliards d'euros. Ce rachat a été scruté de près par le gouvernement de l'époque et notamment son ministre de l'Economie, le futur président Emmanuel Macron. Nokia s'était alors notamment engagé à préserver les emplois en France pendant deux ans et à y développer les équipes de recherche et développement afin de faire du pays une référence au sein du groupe pour la nouvelle génération de télécommunication mobile, la 5G. Le groupe est depuis ce mois-ci totalement libéré de ces engagements, a dit une porte-parole à Reuters. "La France restera un pôle de R&D déterminant au sein de Nokia, principalement autour du développement des technologies 5G et de la transmission par faisceaux hertziens, ainsi que dans la recherche avancée avec Bell Labs, dont l'Internet des Objets et la nouvelle génération de solutions de transport", a déclaré le président de Nokia en France, Thierry Boisnon, cité dans le communiqué. "Nous comptons également continuer à jouer un rôle actif dans l'écosystème numérique français." (version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.