Noël Le Graët : la perte de l’audition

Noël Le Graët, l’ancien président de la FFF, est donc lui aussi passé devant la commission d’enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives. Une audition qui, ce mardi, n’a rien révélé si ce n’est que son départ était inévitable.

La commission d’enquête parlementaire « relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu’elles ont délégation de service public » ratisse tous les sujets et toutes les disciplines. Mais évidemment, les auditions de personnalités du football, de par le poids du ballon rond dans la société, sont les plus suivies et relayées. D’autant plus que la FFF a régulièrement défrayé la chronique. Et parmi les figures qui ont fini par en incarner les problèmes et les difficultés, Noël Le Graët occupe une bonne place. Son passage devant les élus du peuple, première expression publique d’importance depuis sa démission, en janvier 2023, devait répondre à de nombreuses questions et surtout permettre de passer le concerné sous le feu d’un interrogatoire un peu plus critique que lors du comité exécutif, dont il partit sous une standing ovation. Son passage intervient en outre alors que l’on apprend que la FFF, et son président actuel Philippe Diallo, ont négocié le retrait de la plainte de l’ancienne directrice générale Florence Hardouin, elle aussi attendue devant les députés, contre lui pour harcèlement sexuel et moral. À charge pour la fédération de verser le dédommagement à venir (sûrement au-delà d’un million d’euros). Le choix de juristes pour prendre les rênes de la fédération, dont le nouveau DG Jean-François Vilotte, prend tous son sens.

Monologue de muet

Noël le Graët n’en a sûrement malgré tout pas fini avec la justice et a lui-même lancé des contre-attaques sur ce terrain. Il a tenu à rappeler à de nombreuses reprises qu’il ne comptait pas répondre pour ce qui pouvait relever de cette dimension, renvoyant dans les cordes les vaines tentatives de briser son mutisme. « Je ne m’exprimerai pas longtemps sur ce dossier, car mes avocats ont demandé que le rapport d’audit soit annulé et contesté, parce que pour le moment, la défense que j’ai présentée, c’est que je ne suis au courant de rien , clamait-il ce mardi. Vous dans cette salle, vous êtes plus au courant que moi. Moi je ne sais pas. » En matière de mépris pour

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com