Nissan révise en baisse ses prévisons de résultats pour 2024-2025

Le constructeur automobile japonais Nissan a révisé en baisse, mercredi, ses prévisions de bénéfice net pour 2024-25, après une chute de 73% de son résultat net au premier trimestre.

( AFP / PHILIP FONG )

Après un premier trimestre "très difficile", selon son PDG Makoto Uchida, Nissan table désormais sur un bénéfice net annuel (2024-25) de 300 miliards de yen (2 milliards de dollars) contre 380 milliards attendus initialement.

"Alors que les ventes mondiales sont restées stables... les bénéfices ont été impactés par l'augmentation des incitations à la vente et des dépenses de marketing pour faire face à une concurrence commerciale intense et optimiser les stocks", en particulier aux Etats-Unis, a expliqué le groupe.

Nissan annonce des résultats décevants au premier trimestre de 2024-25 après avoir presque doublé son résultat net pour l'ensemble de l'exercice précédent (2023-2024), en partie grâce à la faiblesse du yen qui a gonflé ses recettes.

Nissan a par ailleurs du mal à rivaliser sur le marché chinois avec les constructeurs de véhicules électriques à croissance rapide soutenus par Pékin.

"Nos résultats du premier trimestre ont été très difficiles" et "nous avons mis en œuvre des mesures pour rétablir nos performances", précise le communiqué du groupe.

"Premièrement, nous optimisons la constitution de stocks sur le marché américain", annonce le communiqué de Nissan. "Ensuite, à partir du second semestre, nous visons à maximiser les ventes de modèles nouveaux et actualisés pour réaliser nos prévisions révisées, en termes de volume de ventes et de bénéfices."

Le titre a chuté de 11% immédiatement après l'avertissement sur résultats, mais a limité son repli en fin de séance pour clôturer en baisse de 6,9%.