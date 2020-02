Nissan pourra-t-il rester en Europe malgré le Brexit ?

Nissan n'en a pas fini avec les turbulences. La semaine dernière, le groupe japonais a une nouvelle fois abaissé ses prévisions pour son exercice 2019-2020 (qui sera clos fin mars) et accusé une perte trimestrielle de plus de 200 millions d'euros. En outre, il subit de plein fouet l'épidémie de coronavirus en Chine, son premier marché où il réalise environ un quart de ses ventes : en 2018, il y a vendu 1,5 million de véhicules.Théoriquement, l'Europe, en meilleure forme que l'empire du Milieu, devrait lui redonner du baume du c?ur. Mais le Brexit est une épée de Damoclès qui pèse sur ses perspectives sur le Vieux Continent. En effet, sa principale usine européenne se situe à Sunderland, au Royaume-Uni. La société nipponne y produit ses modèles les plus vendus : la Leaf, le tout nouveau Juke, et doit y assembler la prochaine génération de Qashqai. Sunderland exporte 75 % de sa production, essentiellement vers l'Europe.Lire aussi L'Italien Luca De Meo sauvera-t-il Renault ?Tarifs douaniers« Le Brexit en soi ne pose pas de problème. Ce qui compte, ce sont les conséquences en termes de tarifs douaniers. Nous partons du principe que le Royaume-Uni et l'Union européenne vont trouver un accord avant la fin de l'année qui puisse satisfaire les besoins de l'usine de Sunderland », dit Gianluca de Ficchy, président de Nissan Europe, lors d'une rencontre avec un groupe de journalistes au siège européen du groupe à Montigny-Le-Bretonneux...