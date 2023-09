Niort et Le Mans sur leur lancée, Rouen cale

Les cadors avaient faim.

Dans le choc de la soirée, Le Mans a eu le dernier mot face à Sochaux (2-1) , grâce notamment au premier but d’Antoine Rabillard. Avant cela, Arthur Vitelli avait malheureusement ouvert le score contre son camp pour les locaux, N’dri Koffi égalisé puis raté un penalty et Malcolm Viltard été expulsé. Les Sarthois restent troisièmes derrière Niort, large tombeur de Dijon (3-0) grâce à ses deux buteurs, Kyllian Gasnier et Marks Inchaud, imités en fin de partie par Billal El Kaddouri. Succès également pour Nîmes à Cholet (0-2) sur des buts de Léon Delpech après une erreur d’Ousmane Ba et d’une ancien connaissance de Ligue 1, Patrick Burner. Une première partie de tableau dans laquelle s’incruste Villefranche Beaujolais, qui a profité de buts de Claudy Mbuyi, Diassiémou Mai et Mourad Louzif pour faire tomber Orléans (3-0) .…

TB pour SOFOOT.com