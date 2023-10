information fournie par So Foot • 17/10/2023 à 17:42

Nicolò Fagiolo officiellement suspendu

Un premier cas réglé.

Annoncée dans l’après-midi par Sky Sport Italie, la sanction de Nicolò Fagioli a été confirmée par un communiqué de la fédération italienne de football. Le milieu de la Juventus est donc suspendu pour une durée de sept mois à partir de ce mardi pour des paris illicites, ce qui veut dire qu’il pourrait rejouer en toute fin de saison 2023-2024, et devra également réaliser cinq mois de travaux d’intérêts général. Ceux-ci se réaliseront sous la forme d’une dizaine de rencontres dans des centres de soins contre l’addiction aux paris, ou des associations sportives amateures, avec pour but de sensibiliser les plus jeunes à l’addictions aux jeux d’argent.…

CD pour SOFOOT.com