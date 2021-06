Nicolas Sarkozy "peut être drôle, avec de la profondeur" : quand François Hollande complimente son rival de toujours

Lors de l'avant-première de "Présidents", l'ancien chef de l'Etat socialiste a estimé qu'"on s'attachait presque" à Nicolas Sarkozy dans le film.

Les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, le 8 mai 2020. ( POOL / CHARLES PLATIAU )

"Ce que j'appréhendais dans ce film, c'est comment allait être représenté Nicolas Sarkozy. J'avais peur qu'il soit maltraité." L'heure est à la plaisanterie pour François Hollande. Lors de l'avant-première du film "Présidents" dans son fief de Corrèze, l'ancien chef de l'Etat socialiste est revenu sur ses relations avec son adversaire politique de toujours, ainsi que le rapporte Le Parisien .

Dans ce film réalisé par Anne Fontaine qui sort ce mercredi 30 juin dans les salles, Nicolas, un ancien Président qui supporte mal l'arrêt de sa vie politique, tente de convaincre François, un autre ancien Président, de faire équipe avec lui... "Il y a des situations qui exigent que deux hommes d'État se coalisent. Tout n'est pas paisible comme en Corrèze", a commenté en souriant François Hollande.

"Le film est très spirituel, profond, mais il est aussi très drôle. Même Nicolas Sarkozy n'est pas caricaturé. On s'attache presque à lui. Même si je n'irais pas jusque-là", a poursuivi l'ancien chef de l'Etat socialiste, cité par Le Parisien .

Revevant sur ses relations avec Nicolas Sarkozy, François Hollande a expliqué : "On a formé un tandem, comme avant nous les Giscard-Mitterrand, Chirac-Mitterrand et Chirac-Jospin. On a commencé ensemble, élus députés en 1988, puis chacun tête de liste aux européennes de 1999." " Ce n'est pas un mauvais collègue ! À droite, c'est quand même l'un des meilleurs. Il peut être drôle, avec de la profondeur ", a souligné le socialiste. "Ce qui trouble la relation, c'est d'être rivaux. On a toujours une amertume envers celui qui vous a battu. On pense qu'on n'a pas été battu par l'autre, mais par les circonstances. Ce qui est vrai aussi", a ajouté François Hollande, philosophe.

Au contraire de son adversaire socialiste, Nicolas Sarkozy n'a participé à aucune avant-première, même s'il a confié au Parisien qu'il "ira voir" le fim. "Pour moi c'est toujours un effort de lire un livre sur moi ou de voir un film qui m'est consacré. J'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas trop narcissique. C'est peut-être mon côté normal ", a expliqué l'ancien président, taclant François Hollande.

Nicolas Sarkozy a également fait part de sa joie de voir son rôle interprêté par Jean Dujardin, celui de François Hollande étant joué par Grégory Gadebois. "Il n'a pas de chance, François Hollande ! Jean Dujardin, c'est moi", s'est-il réjoui.