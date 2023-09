information fournie par So Foot • 08/09/2023 à 12:35

Nicolas Pépé file à Trabzonspor

Pépé turc.

La route étant sacrément barrée à Arsenal, Nicolas Pépé avait fait le choix de se relancer à l’OGC Nice, en prêt, la saison dernière. Après une première partie de saison encourageante, l’international ivoirien a été freiné par les nombreux pépins physiques et n’aura finalement disputé que 19 rencontres de Ligue 1, pour six buts et une passe décisive. Loin d’être infamant, mais pas assez pour se refaire une place chez les Gunners qui, eux, sortent d’une saison majuscule marquée par la deuxième place en Premier League.…

EL pour SOFOOT.com