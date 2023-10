Nicolas Fauvergue : « Bollaert qui acclame un Lillois, c’était très étrange »

En défiant Arsenal à domicile ce mardi, Lens a l'occasion de réparer une anomalie. En Ligue des champions, le dernier joueur à avoir marqué pour un club français à Bollaert n'est autre que le Lillois Nicolas Fauvergue. Désormais cryothérapeute, l'ex-attaquant revient sur son but face à Anderlecht en 2006.

Qu’est-ce que ça fait d’être le dernier buteur pour un club français à Bollaert en Ligue des champions quand on est lillois ?

Ça remonte ! Je n’étais pas au courant de cette stat, c’est rigolo. Quand on marque, on a toujours la sensation du devoir accompli, mais en Ligue des champions, on sait que notre nom peut rester dans les livres d’histoire, visiblement c’est le cas. (Rires.) C’est un ballon qui arrive de la gauche, j’essaye de le taper une première fois, puis ça me revient dans les pieds et je le prends en demi-volée. Une bonne frappe, quoi ! On devait impérativement gagner contre Anderlecht et on ne l’a pas fait avec ce 2-2. Heureusement, pour passer en huitièmes, on a réussi à battre l’AC Milan à San Siro, ce qu’aucun club français n’avait fait.…

Propos recueillis par Gabriel Joly pour SOFOOT.com