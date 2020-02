Nice : un projet d'extension de l'aéroport vilipendé par des associations

Le projet ne passe pas. Mercredi 26 février, le tribunal administratif de Nice a examiné la demande de référé suspension émise par des collectifs d'associations et de particuliers. Leur objectif ? Dissoudre l'extension prévue du terminal 2 de l'aéroport international Nice-Côte d'Azur, qui a reçu un avis favorable, fin décembre 2019, par la commission d'enquête commandée par la préfecture. Ce projet, un agrandissement de 25 000 m2, est censé permettre à la structure d'accueillir encore plus de voyageurs (14 millions d'individus l'ont emprunté en 2019).Comme le rapporte Le Monde, ces trois collectifs (Collectif citoyen 06, France Nature Environnement Paca et Alpes-Maritimes et Capre 06) dénoncent une entreprise « tout-business ». « C'est un véritable danger environnemental et sanitaire », déclare Thierry Bitouzé, cadre de grande entreprise et membre du Collectif citoyen 06. Interrogé par le quotidien, l'homme évoque notamment un projet « du monde d'avant ». À l'heure où les préoccupations pour la protection de l'environnement grandissent, cette extension du terminal 2 de l'aéroport est mal vue. Elle sera, en effet, extrêmement proche d'un site naturel qui recense plus de 260 espèces, dont des populations protégées de chauve-souris.Une activité trop forteSi la commission d'enquête avait bien donné un avis favorable au projet, elle avait tout de même émis plusieurs recommandations, sur la faune alentour justement, mais...