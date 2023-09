Nice, les princes du Parc

Meilleure défense de Ligue 1 avant de se déplacer à Paris, l’OGC Nice de Francesco Farioli s’est pointé avec un masque conquérant et a glissé trois points dans son sac (2-3) grâce à un projet collectif ambitieux.

Il a passé les dernières minutes de la rencontre accroupi au bord de sa zone technique, puis a fini la soirée soulevé par ses deux adjoints historiques de toujours, Felipe Sanchez Mateos et Daniele Cavalletto. Avant de venir visiter le Parc avec son OGC Nice, Francesco Farioli, 34 ans, avait annoncé la couleur : oui, le PSG que son groupe s’apprêtait à défier vivait un début de saison prometteur dans les chiffres, bien qu’imparfait dans le jeu, mais sa troupe n’allait pas se pointer dans la capitale pour prendre des photos, loin de là. Jeudi, il avait même dit : « Il faudra continuer à avoir une équipe courageuse avec et sans ballon, une équipe ambitieuse et humble à la fois. Tout le monde connaît la valeur du PSG, mais il faut aussi avoir l’envie de se rendre à Paris avec l’ambition de ramener le plus de choses possibles. » Plutôt que subir, les Niçois, assez bluffants défensivement depuis le début de saison (deux buts encaissés et huit petits tirs cadrés concédés avant le match de vendredi soir), ont alors très vite défendu en avançant et agressé le onze parisien, Dante et Todibo n’hésitant pas à aller chasser, entre autres, Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé très, très haut. De cette approche ambitieuse est notamment née l’ouverture du score des Aiglons avec une perte de balle de Kylian Mbappé, chassé de près par Todibo.

…

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes pour SOFOOT.com