Nice : Farioli raconte comment il a été repéré par De Zerbi

Comme quoi, une belle histoire, ça ne tient à pas grand-chose.

En 2024, Roberto de Zerbi est encore un entraîneur tendance. En poste à Brighton depuis 2022 et réputé pour le jeu tant qualitatif qu’élégant qu’il propose, l’Italien compte parmi ses disciples son compatriote Francesco Farioli. À 34 ans, celui qui officie sur le banc de l’OGC Nice depuis juin 2023 est avant tout tombé amoureux du style de Zerbi, comme il le raconte sur la chaîne RMC : « À l’époque, j’entraînais les gardiens à Lucchese, mais on est en troisième division […] et lui était entraîneur de Foggia. […] On se rencontre en Coupe, on se fait éliminer, mais j’étais fasciné par cette équipe. »…

QF pour SOFOOT.com