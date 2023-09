information fournie par So Foot • 15/09/2023 à 23:36

Nice fait redescendre le PSG sur Terre

Brillant du début à la fin et porté par un grand Terem Moffi, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'OGC Nice a fait chuter le Paris Saint-Germain pour la première fois de la saison ce vendredi soir au Parc des Princes (2-3). Malgré un doublé de Kylian Mbappé, Paris a encore beaucoup de boulot.

PSG 2-3 Nice

Buts : Mbappé (29, 87 e ) pour le PSG // Moffi (21, 68 e ), Laborde (53 e ) pour l’OGC Nice

Un retour de trêve internationale, du beau temps et un Nice qui monte en puissance : tout était réuni au Parc des Princes ce vendredi soir, en ouverture de la 5 e journée de Ligue 1, pour voir ce que PSG-là avait dans le ventre. Après deux larges succès sur Lens et Lyon avant le break des sélections, le PSG est tombé pour la première fois de la saison face à une très belle équipe de l’OGC Nice qui confirme qu’elle sera bel et bien à prendre au sérieux.…

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com