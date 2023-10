Nice braque l'OM et retrouve la première place

Longtemps dominateur, l'OM a fini par tomber dans les filets de l'OGC Nice (1-0), définitivement bien plus qu'un tube de l'été. Grâce à un but tardif d'Evann Guessand, les Aiglons retrouvent les commandes du championnat.

Nice 1-0 Marseille

But : Guessand (80 e ) pour Nice

Déjà vainqueur du PSG ou de Monaco plus tôt dans la saison et toujours invaincu en Ligue 1, Nice se présentait ce samedi avec un drôle de costume d’épouvantail pour Marseille. Et ça n’a pas manqué : l’OM est tombé les deux pieds dans le piège concocté par Francesco Farioli et parfaitement exécuté par les Aiglons, à savoir défendre corps et âme pour piquer à la moindre ouverture (1-0). Le signe d’une équipe en grande confiance, qui retrouve provisoirement la tête du championnat.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com