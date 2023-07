Nice annonce Boga, mais ne montre pas que Boga

Deux Bogarçons.

Pendant cette longue période de transfert, l’OGC Nice a voulu présenter sa nouvelle recrue, Jérémie Boga à ses nouveaux supporters avec une vidéo montrant le joueur dans ses plus belles œuvres. Et pour commencer ce mercredi « 1 minute de Jérémie Boga » pour faire plaisir aux fans des Aiglons. Dribbles, feintes, passement de jambes, frappes et là, une erreur. Dans l’amas de vidéos bien pensé, qui aurait pu donner un parfait court-métrage, un but d’Ademola Lookman, attaquant de l’Atalanta et ancien coéquipier de l’Ivoirien, s’y est glissé. Erreur d’inattention ou signe pour une prochaine recrue ? Une chose est sûre, ça va faire réfléchir.…

AC pour SOFOOT.com