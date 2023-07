Neymar, la goutte d’eau qui fait déborder le lac

L’écologie commence difficilement à faire entendre ses exigences dans le petit monde du ballon rond. Un impératif qui va pourtant devenir de plus en plus incontournable, que ce soit sous la pression de la société ou en termes de communication. La dernière mésaventure au Brésil de Neymar l’illustre parfaitement.

Une sanction qui se veut symbolique, du moins dans l’esprit du magistrat brésilien qui l’a décidé : 16 millions de réales, soit environ 3 millions d’euros, la belle somme que devra payer l’attaquant parisien qui avait eu la bonne idée de creuser un lac artificiel devant son petit château personnel au pays, à Mangaratiba, bourgade située à une centaine de kimolmètres de Rio. Les quatre amendes cumulées ont été infligées pour « violations environnementales » , « exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation « , le détournement – comprendre vol – d’une rivière à proximité sans avoir pris la peine de solliciter une autorisation, et enfin « l’enlèvement de terrain et la suppression de végétation sans autorisation « . Dans un contexte où les questions du réchauffement climatique, de la biodiversité mais aussi simplement du partage de l’eau deviennent cruciales pour notre avenir commun, surtout dans les pays du sud, ces petits délits, empreints de mégalomanie et de sentiment d’impunité, ne passent plus aussi facilement qu’avant. C’est d’ailleurs suite à des signalements sur les réseaux sociaux que le mécanisme judiciaire a été enclenché.

Les campagnes de greenwashing ou l’autocongratulation à coups de communiqués de presse de la FIFA ne suffisent plus à masquer le problème.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com