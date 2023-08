Neymar : « Je n’ai discuté avec personne de la vie en Arabie saoudite »

Même pas un petit Guide du routard dans tous ces cadeaux ?

Parti poursuivre sa carrière à Al-Hilal, Neymar s’est confié sur ce choix de rejoindre l’Arabie saoudite. Et cela sans se renseigner sur les modes de vie sur place. « Non, je n’ai discuté de la vie en Arabie saoudite avec personne, je n’ai pas échangé avec ceux qui vivent ici, ni même parlé du championnat. J’ai eu une conversation rapide avec Alex Telles, Malcom et Michael mais nous n’avons pas parlé du pays, de la ville, du championnat, nous nous somme juste demandés comment on allait », a-t-il reconnu dans une prise de parole publiée sur le compte Twitter de son nouveau club.…

